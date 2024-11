La BM salue l'évolution du système d'investissement en Algérie

Un responsable de la Banque mondiale (BM) a salué, dimanche à Alger, l'évolution du système d'investissement en Algérie, grâce aux réformes engagées par les autorités publiques, mettant en avant le rôle de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) dans l'attraction des grands investissements et l'accompagnement des porteurs de projets locaux et étrangers.

Reçu en audience avec la délégation l'accompagnant par le directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache, le directeur régional Croissance équitable, finance et institutions (EFI) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) à la BM, Mohammed Nadir, a mis en exergue l'importance de la modernisation du cadre juridique et des procédures d'investissement, ainsi que les facilités octroyées aux porteurs de projets locaux et étrangers".

Après avoir souligné que l'Algérie continuera de progresser dans ce dossier au cours de la prochaine période, le responsable a affirmé que la BM est prête à partager l'expérience algérienne en la matière.

Dans ce contexte, il a salué le rôle "important et efficace de l'AAPI dans la concrétisation de la vision nationale visant à attirer de grands investissements, à générer des emplois et à soutenir le développement économique du pays".

S'agissant de la rencontre avec Rekkache, les deux parties "ont discuté du nouveau système du rapport de la BM sur l'évaluation du climat d'affaires, intitulé Business Ready (B-READY), qui remplace "Doing Business", a précisé l'AAPI dans un document distribué à la presse.

A cette occasion, l'AAPI a fait savoir que Nadir a mis en avant la disponibilité de la BM "à prendre toutes les mesures nécessaires à même de mettre en valeur les améliorations apportées au climat d'investissement en Algérie et attirer les investissements étrangers via le nouveau système d'évaluation".