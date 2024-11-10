الشلف: القاتل وراء القضبان

نجحت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها مساء اليوم، من حل وفك ملابسات قضية قتل راح ضحيتها شاب في عقده الثاني من العمر، مع الإطاحة بالجاني البالغ من العمر 23 سنة، في ظرف وجيز من قيامه بفعله المجرم.

وتمت عملية التوقيف، في ساعة متأخرة من ليلة 06 نوفمبر، على إثر التدخل الميداني السريع، لشرطة الشلف، بعد تلقي بلاغ، عن تعرض الضحية لاعتداء بواسطة سلاح أبيض (خنجر من الحجم الكبير)، وهذا بوسط مدينة الشلف من قبل شخص لاذ بالفرار، إلى وجهة مجهولة. وقد مكن تدخل قوات الشرطة، والتحريات المكثفة تحت إشراف النيابة المختصة، من الوصول إلى الضالع في القضية، بعد ظرف وجيز من القيام بفعله الإجرامي، مع استرجاع أداة الجريمة، بعدما قام برميها، والتخلص منها بحديقة عمومية بوسط المدينة.

كما أفضى التحقيق المعمق إلى تحديد ملابسات القضية التي تعود حيثياتها إلى وقوع مناوشات كلامية بين المشتبه به، وأحد أقاربه، والتي تعرض خلالها الضحية لطعنة بواسطة سلاح أبيض على مستوى البطن، أدت إلى وفاته متأثرا بها.

وقد أنجز ضد المشتبه به، ملف جزائي عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وأحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف التي أودعته السجن.