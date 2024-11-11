ديوان الأرصاد الجوية يحذر..

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار غزيرة على وسط وشرق البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، توقعت استمرار تساقط أمطار غزيرة، تصل كميتها ما بين 20 و30، أو تتجاوز 40 ملم في بعض المناطق، وذلك إلى غاية الساعة 03:00 من فجر يوم غد الثلاثاء، على ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة، المدية، البويرة وبومرداس.

ويستمر تهاطل الأمطار بكمية معتبرة، بين 20 و30 ملم محليا، وتصل أو تتعدى 50 ملم، على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة وقسنطينة، وذلك إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن أمطارا غزيرة تتعدى 50 ملم محليا، تجتاح ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية 15:00 بعد الزوال من يوم غد الثلاثاء.

فيما ستشهد ولايات: مستغانم، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، برج بوعريريج، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، أمطارا غزيرة، تتعدى كمياتها 20 ملم محليا، وذلك ابتداء من 09:00 صباحا، إلى غاية منتصف الليل.