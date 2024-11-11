شرفة: منتوج البطاطا الموسمية يفوق 3,4 ملايين قنطار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، أن دائرته تتوقع أن يفوق إنتاج محصول البطاطا الموسمية الموجهة للاستهلاك لهذه السنة 3,4 ملايين قنطار.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل تقود المسؤول الأول عن القطاع، إلى ولاية مستغانم، حيث يشرف على انطلاق عملية جني منتوج البطاطا ما بعد الموسمية الموجهة للاستهلاك، وإعطاء إشارة انطلاق غرس البطاطا المبكرة من مستثمرة فلاحية ببلدية وادي الخير.

وقال شرفة إنه "من المتوقع تسجيل إنتاج يصل إلى 3 ملايين و410 آلاف قنطار من المادة واسعة الاستهلاك، وذلك على مساحة مزروعة تقدر بـ11 ألف هكتار، بمردودية 310 قناطير في الهكتار الواحد".

كما طمأن الوزير باستقرار الأسعار وضمان التموين بعد جني محصول البطاطا ما بعد الموسمية، بكل من ولايات وادي سوف، مستغانم، معسكر، وسكيكدة، وإدخالها السوق نهاية شهر نوفمبر الجاري، مذكّرا بأن مساحات الإنتاج تقدّر بأكثر من 53.000 هكتار على المستوى الوطني، منها 35.000 هكتار بولاية الوادي.

وخلال معاينته لعملية تموين الفلاحين بالبذور والمدخلات الفلاحية الأخرى، أكد الوزير أنه تم رفع المساحات الموجهة للبطاطا الموسمية، هذه السنة، إلى أكثر من 70 ألف هكتار، والشروع في تحضير برنامج الضبط تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وأكد شرفة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن: "متابعة توفير الدعم للمزارع تعد أهم الإجراءات التي تحرص عليها الدولة، وتبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار، من خلال توفير الأسمدة وكل ما له شأن في خدمة الفلاح ومساعدته على زيادة إنتاجه".

وبالمناسبة، استمع الوزير إلى مختلف انشغالات فلاحي المنطقة، مقدما التزامه بالتكفل بها وفق الإمكانيات والتنظيمات المعمول بها.

هذا وثمّن الوزير شرفة، المجهودات المبذولة محليا، لتشجيع وتقديم الدعم للفلاحين، بغية رفع محصول مادة البطاطا، وذلك من خلال منح 74 رخصة لحفر الآبار لفائدة فلاحي الشعبة لحل مشكل السقي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية والمرافقة الميدانية المستمرة للفلاحين.

وسيشرف الوزير، خلال زيارة العمل هذه إلى الولاية، على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الدولي للفلاحة 2024، المقررة من اليوم 11 وإلى 14 نوفمبر الجاري، وذلك تحت شعار "الزراعة الذكية والتغيرات المناخية"، بمشاركة عدة دول أجنبية.