قرر والي تلمسان توقيف رئيس بلدية السواحلية عن مهامه، نتيجة متابعته قضائيا في ملفات مرتبطة بالتسيير داخل البلدية.

وقد تم انتخاب رئيس جديد، اليوم الإثنين، من كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ومن بين أهم القضايا المتابع فيها رئيس البلدية، نجد قضية إقدام مندوب بلدي على طبع خاتم يحمل اسم نائب رئيس البلدية، ولم يحرك، حينها، رئيس البلدية ساكنا، حتى انكشف الأمر ووصلت القضية إلى أروقة العدالة.

وبتوقيف رئيس بلدية السواحلية، يكون خامس رئيس مجلس شعبي بلدي يتم توقيفه في تلمسان، بعد كل من رؤساء بلديات العزايل، أولاد ميمون، سوق الثلاثاء والغزوات.