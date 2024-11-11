زيتوني يطمئن مستوردي البن

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن تعويض كافة مستوردي ومحوّلي مادة البن، سيتم وفق الآجال المتفق عليها بمقر الوزارة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال لقاء تشاوري وتقييمي مع الناشطين في شعبة البن، مساء أمس الأحد، والذي تمحور حول التدابير الجديدة المتخذة لضمان تموين السوق الوطنية بمادة البن بالأسعار المحددة، وفق البيان، أبدى المشاركون "التزامهم التام بالتموين المنتظم للسوق عبر استيراد مادة البن بكميات كافية، لاستدراك أي عجز أو تذبذب في توفير هذه المادة الموجهة للاستهلاك".

كما شدد الوزير على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وفرة السلع والمواد الاستهلاكية، تحضيرا لشهر رمضان المعظم"، داعيا المتعاملين الاقتصاديين والتجار إلى "تنسيق الجهود ومضاعفتها، وكذا المساهمة في ضبط وتنظيم السوق وأخلقة العمل التجاري ومحاربة الممارسات غير المشروعة".

يذكر أن هذا اللقاء الذي تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها القطاع مع الشركاء والمهنيين، شهد مشاركة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي.