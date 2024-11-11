آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

بلماضي "الصغير" يشق طريقه

11 نوفمبر 2024 ()

38serv

+ -

بدأ آدم عبد الله بلماضي، نجل الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، يشق طريقه نحو عالم احتراف كرة القدم، بعد أن بصم، سهرة أمس، على أول ظهور له مع الفريق الأول لنادي الدحيل القطري.

وسجل صاحب 16 ربيعا، حضوره في التشكيلة الأساسية التي واجهت، أمس الأحد، نادي الشحانية، في إطار منافسات كأس قطر، في منصب لاعب وسط ميدان هجومي، وهو نفس منصب والده.

ورغم أنه يستدعى ويشارك بانتظام مع منتخب قطر تحت 17 سنة، منذ جويلية الماضي، إلا أنه كان لافتا استعمال آدم بلماضي في أول ظهور له مع الفريق الأول للدحيل لواقي الساق يحمل علم الجزائر.

شعيب كحول

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار.. نشرية باللون الأحمر

    11287 قراءة
  • 3

    إيمان خليف تقاضي الصحفي آيت عودية

    10510 قراءة
  • 4

    الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

    8285 قراءة
  • 5

    كزافيي دريانكور.. رقصة الديك المذبوح

    5289 قراءة