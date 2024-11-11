بلماضي "الصغير" يشق طريقه

بدأ آدم عبد الله بلماضي، نجل الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، يشق طريقه نحو عالم احتراف كرة القدم، بعد أن بصم، سهرة أمس، على أول ظهور له مع الفريق الأول لنادي الدحيل القطري.

وسجل صاحب 16 ربيعا، حضوره في التشكيلة الأساسية التي واجهت، أمس الأحد، نادي الشحانية، في إطار منافسات كأس قطر، في منصب لاعب وسط ميدان هجومي، وهو نفس منصب والده.

ورغم أنه يستدعى ويشارك بانتظام مع منتخب قطر تحت 17 سنة، منذ جويلية الماضي، إلا أنه كان لافتا استعمال آدم بلماضي في أول ظهور له مع الفريق الأول للدحيل لواقي الساق يحمل علم الجزائر.

شعيب كحول