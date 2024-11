Cherfa : la production prévisionnelle de plus 3,4 millions de quintaux de pomme de terre

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a annoncé aujourd'hui, lundi, que son département prévoit une production de plus de 3,4 millions de quintaux de pommes de terre saisonnières destinées à la consommation pour cette année.

Cette annonce a été faite lors d'une visite de travail du ministre dans la wilaya de Mostaganem, où il a supervisé le lancement de la récolte de la pomme de terre post-saisonnière destinée à la consommation, et donné le coup d'envoi de la plantation de la pomme de terre précoce depuis une exploitation agricole de la commune de Oued El Kheir.

Cherfa a déclaré qu'une « production de 3,41 millions de quintaux est attendue, sur une superficie cultivée de 11 000 hectares, avec un rendement de 310 quintaux par hectare ».

Le ministre a également rassuré sur la stabilité des prix et l'approvisionnement en pommes de terre après la récolte du produit post-saisonnier dans les wilayas de Oued Souf, Mostaganem, Mascara et Skikda, qui seront mises sur le marché d'ici la fin novembre. Il a rappelé que les superficies de production sont estimées à plus de 53 000 hectares au niveau national, dont 35 000 hectares dans la wilaya d'El Oued.

Le ministre a précisé, lors de sa visite, où il a examiné le processus d'approvisionnement des agriculteurs en semences et en autres intrants agricoles, que les surfaces consacrées à la culture de la pomme de terre saisonnière ont été augmentées cette année à plus de 70 000 hectares. Un programme de régulation est également en préparation pour le mois de Ramadan prochain.

Cherfa a également souligné dans une déclaration aux médias nationaux que « le soutien aux agriculteurs reste une priorité pour l'État, qui s'engage activement dans ce domaine en fournissant des engrais et tout ce qui est nécessaire pour assister les agriculteurs et augmenter leur production ».

Le ministre a, par ailleurs, écouté les préoccupations des agriculteurs de la région et s'est engagé à y répondre dans la limite des moyens disponibles et de la réglementation en vigueur.

Il a aussi salué les efforts déployés au niveau local pour encourager et soutenir les agriculteurs, dans le but d'augmenter la production de pommes de terre, notamment en délivrant 74 autorisations de forage de puits pour résoudre le problème d'irrigation, en facilitant les procédures administratives et en accompagnant continuellement les agriculteurs sur le terrain.

Enfin, le ministre inaugurera, durant cette visite, la troisième édition du Salon international de l'agriculture 2024, qui se tiendra du 11 au 14 novembre sous le thème « Agriculture intelligente et changements climatiques », avec la participation de plusieurs pays étrangers.