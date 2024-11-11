تايوان تغلق قضية "البيجر" المنفجرة بلبنان

أكد مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية، اليوم الإثنين، أن البيانات الجمركية أظهرت عدم وجود سجلات لتصدير شركة "غولد أبولو" التايوانية لأجهزة بيجر طراز "إيه.آر-924" إلى لبنان، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف مكتب التحقيقات أن "إنتاج أجهزة البيجر التي تم تفجيرها في لبنان تم خارج تايوان". وأكد الادعاء العام عدم ضلوع أفراد أو شركات تايوانية في تفجير أجهزة الاتصال العائدة لحزب الله. ووفقا لمصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر، فإن المتفجرات التي كانت موجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الصهيوني "الموساد".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.

وعقب الحادث، صرّح هسو تشينج كوانغ، مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية، بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيع شركته.

وأضاف مؤسس الشركة: "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

يذكر أنه قُتل 26 شخصا وأصيب ما يقرب من 3 آلاف آخرين، عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله، بشكل متزامن، في أنحاء لبنان، منتصف شهر سبتمبر الماضي.