السكك الحديدية: اقتطاع تذاكر بنصف التسعيرة

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إصدار بطاقات جديدة تُمنح حسب الطلب، وتسمح بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة.

وجاء في بيان الشركة عبر حسابها على "الفايسبوك"، أمس الأحد، أن: "بطاقات الحق في اقتطاع تذاكر بنصف التسعيرة، هي بطاقات اسمية تُمنح حسب الطلب، على مستوى مقرات المديريات الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ( DRF- SNTF عنابة، وهران، قسنطينة، الجزائر) تسمح بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة، على مستوى شبابيك المحطات، عبر كامل الشبكة الوطنية، لمدة (3) أشهر، (6) أشهر وعام".

وأضاف البيان أن: "البطاقة (أ) تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة للدرجة الأولى أو الثانية، حسب رغبة المسافر، أما البطاقة (ب) فتسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة صالحة للدرجة الثانية فقط. ويمكن أن يُدفع سعر البطاقة السنوية عبر (3) أقساط".