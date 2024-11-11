ياسين بن زية: "متشوقون للعب في تيزي وزو"

قال مهاجم المنتخب الوطني، ياسين بن زية، إنه متلهف لخوض أول مباراة بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بمناسبة استقبال ليبيريا يوم 17 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأشار لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني، في تصريحات صحفية، أعقبت وصوله، اليوم الإثنين، إلى الجزائر، تحسبا لدخول معسكر المنتخب الوطني، إلى أن مباراتي "الخضر" القادمتين أمام غينيا الاستوائية (14 نوفمبر) وليبيريا (17 نوفمبر) تبقيان صعبتين، رغم التأهل المسبق للمنتخب إلى النهائيات.

وقال بن زية في هذا الخصوص: "نستهدف الفوز بالمباراتين، الأمور تبقى صعبة في إفريقيا حتى وإن كنا ضمنا تأهلنا".

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني: "علينا أن نستغل المباراتين القادمتين لمراجعة كل التفاصيل".. وتابع: "متشوقون للعب في ملعب تيزي وزو، لقد شاهدنا الصور والفيديوهات، وهو ملعب رائع، أتمنى أن نقدم مباراة كبيرة لأجل جمهورنا هناك".

وفي سياق آخر، وصف خريج مدرسة أولمبيك ليون، وفاة الأسطورة الخالدة، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي، بأنه خبر حزين، وقال: "حزنا جميعا لهذا الخبر، لكن هذه هي الحياة، لقد خلّف وراءه إرثا كبيرا للأجيال القادمة، عليها أن تعمل بدورها من أجل رفع الجزائر إلى مكانة عالية".