لقاء بين عطاف ورئيس الوزراء الفلسطيني (فيديو)

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، قُبيل انطلاق أشغال القمة العربية - الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية، الرياض، لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، محمد مصطفى، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وسمح اللقاء، وفق البيان: "ببحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان (الصهيوني) على غزة وما صاحبه من تصعيد متعدد الجبهات في المنطقة".

وبهذه المناسبة، جدد الوزير أحمد عطاف "تضامن الجزائر المطلق ودعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة، مؤكدا التزام بلادنا بمواصلة العمل، من موقعها بمجلس الأمن، من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفع بكافة المساعي والجهود التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف".