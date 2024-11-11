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هذا عدد المساجين المفرج عنهم بنظام الإفراج المشروط

11 نوفمبر 2024 ()
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كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، عن عدد المساجين الذين أطلق سراحهم، منذ بداية السنة، ضمن نظام الإفراج المشروط، على مستوى كامل الجهات القضائية.

وقال الوزير، خلال لقائه السنوي مع رؤساء المجالس والنواب العامين، اليوم، لقد "سجلنا استفادة أكثر من 23500 شخص من نظام الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية".

وعبّر طبي عن رضاه بالنتائج التي تم تحقيقها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة، لاسيما نظام الإفراج المشروط.

وقد حقق هذا الإجراء، وفق عضو الحكومة، نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج، واستيفاء حقوق الخزينة والأطراف المدنية، من خلال دفع الغرامات والتعويضات المحكوم بها.

 

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