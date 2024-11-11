سلطاني يختم تفسير القرآن الكريم في 25 مجلدا

أنهي الوزير السابق، أبو جرة سلطاني، تفسير القرآن الكريم في 25 مجلدا، بعد انقطاع عن العالم الخارجي لمدة 12 عاما.

وكشف أبو جرة سلطاني، عبر حسابه الرسمي "فايسبوك"، عن إنهائه "للمراجعة النهائية لتفسيره الموسوم: حركة القرآن المجيد (في النفس والمجتمع والتاريخ)، وصار جاهزا للطبع، بعد انقطاع عن العالم الخارجي لمدة طويلة"، مشيرا إلى أنه "سيرى النور قريبا".

وأضاف حساب الشيخ المفسر، أن "الدار الشامية للطباعة والنشر، هي التي تشرفت في طبع، 25 مجلدا (أكثر من 17500 صفحة)".

للإشارة، الشيخ أبو جرة سلطاني، البالغ من العمر 70 عاما، من مواليد تبسة، ترأس حركة مجتمع السلم سابقا، من 2003 إلى 2013، وكان رئيسا للمنتدى العالمي للوسطية، كما كان وزيرا للدولة في حكومة أويحيى وبلخادم بين سنة 2005 و2009.