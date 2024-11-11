جامعة سيدي بلعباس الأولى مغاربيا وإفريقيا في ترتيب عالمي

ظفرت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، بالمرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا، كأحسن مؤسسة جامعية، وفقا للترتيب العالمي للميادين الأكاديمية لشنغهاي في نسخة 2024.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، المؤسسة الجامعية، مؤكدا أن: "هذا الترتيب يبرز الجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين بجامعة سيدي بلعباس في هذه الميادين، والعمل على ترقية مرئيتها وتحسين موقعها في التصنيفات العالمية".

وحسب ما أفاد به الوزير، في منشور له على منصة "فايسبوك"، فقد فازت جامعة سيدي بلعباس في الهندسة المدنية، كأحسن 201-300 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي، وفي علوم المواد والهندسة كأحسن 401-500 مؤسسة جامعية.

كما احتلت الجامعة الجزائرية المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا في الهندسة الميكانيكية كأحسن 301-400 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي.