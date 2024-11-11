أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عن إصدار ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي ومهني يكون مرجعا للعاملين في المجال الفني بمختلف فروعه، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وأكد البيان: "إن الفن ليس مجرد إبداع، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وإيمانا بالدور الفاعل الذي يقوم به الفن في نشر الثقافة وإيصال الرسائل الإنسانية، وتقديرا لرسالة الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي وإلهام الأجيال، والالتزام بتقديم فن يرتقي بالإنسان، ويعبر عن أصالة مجتمعنا وقيمه، نعلن اليوم عن إصدار ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي ومهني يكون مرجعا للعاملين في المجال الفني بمختلف فروعه. كما يأتي هذا الميثاق كذلك ليحدد المعايير الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن يلتزم بها كل فنان، ويكون دليلا لنهج عمل راق ومسؤول".

وأوضح البيان ذاته أنه "تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 376/23 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، والمتضمن القانون الأساسي للفنان، لاسيما المادة 6 منه المطة الخامسة، والتي تنص على أن يلتزم الفنان باحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، كما ستصبح المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة أحد الشروط الأساسية للحصول على بطاقة الفنان".