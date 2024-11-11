جدري القردة.. حالة طوارئ بمنظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن لجنة الطوارئ التابعة لها ستعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان جدري القردة لا يزال يشكل أزمة صحية عالمية.

وصنفت المنظمة، في أوت الماضي، جدري القردة الذي لا يزال ينتشر في إفريقيا حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا، ما يمثل أعلى درجات التأهب.

وجاء ذلك بعد تفشي سلالة فرعية جديدة من الفيروس تسمى "آي.بي" في مناطق من القارة.

وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في إفريقيا بلغ 46794 حالة، حتى الثالث من نوفمبر هذا العام، توفيت منها 1081 حالة". وأضافت أن: "جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الدولة الأكثر تضررا، تليها بوروندي وأوغندا".

وينتشر جدري القردة من خلال الاتصال الوثيق، وعادة ما يكون خفيف الوطأة، لكنه يؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة. ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وتقرحات. وتم تخصيص جرعات مبدئية من اللقاح هذا الشهر لتسع دول إفريقية هي الأكثر تضررا.