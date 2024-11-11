وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين في حادث مرور بالجلفة

لقي شاب مصرعه وأصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع ظهر اليوم الإثنين إثر تصادم مباشر بين سيارة من نوع "بيجو 505" وشاحنة من نوع "شاكمان" في منطقة المرجة ببلدية دار الشيوخ في ولاية الجلفة باتجاه بلدية المجدل في ولاية المسيلة.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، فيما تتراوح أعمار المصابين بين 21 و72 عامًا، وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية في دار الشيوخ فورًا لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.