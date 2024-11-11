إدارة ترجي مستغانم تستغني عن المدرب حجار

أنهت إدارة ترجي مستغانم مهام المدرب شريف حجار وأعضاء جهازه الفني، حسبما علم اليوم الإثنين لدى رئيس هذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح تقي الدين بيبي لوكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد قائلا: "اتفقنا مع شريف حجار على إنهاء العقد الذي يربطنا وديا، والأمر نفسه ينطبق على بقية أعضاء الجهاز الفني".

وتم اتخاذ هذا القرار بعد يومين من هزيمة الترجي أمام الضيف شباب بلوزداد بثنائية نظيفة لحساب الجولة الثامنة من البطولة، كما يأتي بعد أيام قليلة من تراجع نفس المدرب عن استقالته التي أعلنها في نهاية اللقاء قبل الأخير الذي فاز به ''الحواتة'' على ميدان أولمبي أقبو (2-1).

وأضاف رئيس الترجي: ''تعرض حجار لضغوط كبيرة من الأنصار، ورغم ذلك ألحينا عليه للتراجع عن استقالته السابقة الأسبوع الماضي، لكن علاقته بمحيط النادي زادت تدهورا بعد الخسارة الأخيرة أمام شباب بلوزداد داخل الديار، وهو ما جعلنا نتفق على خيار الانفصال خدمة لمصلحة الترجي''.

وبخصوص خليفة شريف حجار، قال نفس المسؤول إنه وضع قائمة تضم ثلاثة مدربين ينوي التواصل معهم خلال الساعات المقبلة، من بينهم سي الطاهر شريف الوزاني وميلود حمدي التقني المغترب الذي كانت له تجارب سابقة في البطولة الجزائرية، مع اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل على وجه الخصوص.

وبعد ثماني جولات من البطولة، يحتل ترجي مستغانم، العائد إلى حظيرة النخبة بعد 25 عاما من الغياب، المركز الثامن في الترتيب برصيد 10 نقاط حصل عليها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم.