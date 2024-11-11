النعامة: جثمان المجاهد فضلاوي محمد يوارى الثرى

ووري الثرى بعد ظهر اليوم الإثنين بمقبرة "سيدي المربوح" ببلدية مشرية (النعامة)، جثمان المجاهد فضلاوي محمد الذي توفي عن عمر ناهز 83 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للولاية.

والتحق المجاهد الراحل، المولود سنة 1941 ببلدية عين الصفراء بولاية النعامة، بجيش التحرير الوطني سنة 1960 وشارك في العديد من المعارك والعمليات العسكرية ضد جيش المستعمر الفرنسي بجبال المنطقة الثامنة بالولاية الخامسة التاريخية والتي كللت بالانتصار، حسبما أوضحه ذات المصدر.

وغداة الاستقلال واصل الفقيد فضلاوي محمد خدمة الوطن في صفوف الجيش الوطني الشعبي كما شارك في حرب 1967 ضد الجيش الصهيوني مثلما تمت الإشارة إليه.

وقد وجه مدير المجاهدين وذوي الحقوق لولاية النعامة ياحي الصديق رسالة تعزية إلى أسرة المرحوم تضمنت أصدق التعازي وأخلص المواساة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.