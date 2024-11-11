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"حزب الله" يدك حيفا بالصواريخ (فيديو)

11 نوفمبر 2024 ()

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تحدّثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عما وصفته بـ "جنون في خليج حيفا"، في أعقاب إطلاق حزب الله نحو 100 صاروخ في اتجاه المدينة وضواحيها.

وقال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، لـ "القناة 12"، أن "عدد الصواريخ التي أُطلقت على حيفا كان من بين الأكبر منذ أن بدأ الحرب مع حزب الله".

 وأكّد الإعلام الصهيوني سقوط إصابات مباشرة في مدينة "الكريوت" الواقعة شمال شرق حيفا، حيث توجّهت طواقم الإسعاف إلى المنطقة في أعقاب الحديث عن إصابات.

وأفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ وشظايا في 10 أماكن أخرى، وقد أدت الصلية الأخيرة إلى وقوع أضرار.

من جهته، أفاد مراسل قناة "الميادين" اللبنانية المقربة من المقاومة أن الصليات الصاروخية التي أُطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة كانت نوعية، موضحا أن "صاروخين باليستيين أُطلقا عقب الصليات الأخيرة".

وتعليقاً على الصليات الصاروخية لحزب الله، قالت وسائل إعلام صهيونية أن "إسرائيل تتعثر في الشمال، وتتلقى ضربات في العمق".

 

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