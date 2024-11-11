"حزب الله" يدك حيفا بالصواريخ (فيديو)

تحدّثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عما وصفته بـ "جنون في خليج حيفا"، في أعقاب إطلاق حزب الله نحو 100 صاروخ في اتجاه المدينة وضواحيها.

وقال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، لـ "القناة 12"، أن "عدد الصواريخ التي أُطلقت على حيفا كان من بين الأكبر منذ أن بدأ الحرب مع حزب الله".

وأكّد الإعلام الصهيوني سقوط إصابات مباشرة في مدينة "الكريوت" الواقعة شمال شرق حيفا، حيث توجّهت طواقم الإسعاف إلى المنطقة في أعقاب الحديث عن إصابات.

#عاجـــــــــــــل_لبنـــــــــــــان

الله أكبر ولله الحمد

حزب الله يعقد قمة في حيفا بحضور(80) صاروخاً:

ضربة صاروخية كبيرة جدا شارك بها حزب الله لجمهور المقاومة وتسببت في إصابات ودمار هائل مع تكتم صهيوني على الاضرار.#حزب_الله #لبنان_الصمود pic.twitter.com/o7FH4avmgF — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) November 11, 2024

وأفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ وشظايا في 10 أماكن أخرى، وقد أدت الصلية الأخيرة إلى وقوع أضرار.

من جهته، أفاد مراسل قناة "الميادين" اللبنانية المقربة من المقاومة أن الصليات الصاروخية التي أُطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة كانت نوعية، موضحا أن "صاروخين باليستيين أُطلقا عقب الصليات الأخيرة".

وتعليقاً على الصليات الصاروخية لحزب الله، قالت وسائل إعلام صهيونية أن "إسرائيل تتعثر في الشمال، وتتلقى ضربات في العمق".