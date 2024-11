El-Khabar enquête sur la réalité de la traduction dans les maisons d'édition algériennes et arabes

La traduction joue un rôle fondamental en facilitant l'accès aux livres pour les lecteurs de différentes catégories et cultures, en raison de son importance dans le monde littéraire, culturel et intellectuel. Dans cette optique, le journal El-Khabar a décidé d'examiner la réalité de la traduction en Algérie et dans le monde arabe, en interrogeant des maisons d'édition algériennes et arabes à l’occasion du Salon du Livre.

La traduction depuis d'autres langues vers l'arabe connaît une demande plus forte et des progrès remarquables par rapport à la traduction des œuvres arabes. De plus, la traduction dans les maisons d'édition arabes est à son âge d'or, malgré son coût élevé, alors que certaines maisons d'édition algériennes vivent une expérience intéressante dans le domaine de la traduction, tandis que d'autres font face à des difficultés financières.

Néanmoins, les maisons d'édition insistent sur la nécessité de créer des institutions dédiées à la traduction pour soutenir l’essor de l’édition, qui reste, selon elles, tributaire du développement de la traduction.

Le représentant des Éditions Barzakh, Sofiane Hadjadj, a indiqué que la maison accorde une grande importance à la traduction, qu’il considère comme un moyen essentiel pour établir des liens entre les cultures et entre la culture algérienne et les autres cultures. Dans une déclaration à El-Khabar, Hadjadj a précisé que Barzakh a commencé, depuis 2008-2009, à traduire des textes de l’arabe vers le français, et inversement, en particulier la littérature algérienne francophone, qui possède une riche histoire et de nombreux auteurs, tels que Kateb Yacine, dont la maison a traduit les œuvres en arabe.

La traduction doit être au cœur de la stratégie culturelle et littéraire algérienne

Il a ajouté que Barzakh travaille cette année sur la traduction d’une série intitulée "Khamsa", qui consiste en la traduction de textes littéraires provenant du Maghreb et de la région arabe (Libye, Tunisie, Algérie, Mauritanie) de l’arabe vers le français, pour faire connaître cette littérature. "Dans la tradition de la traduction de l’arabe vers d’autres langues, on trouve des traductions d’écrivains irakiens, égyptiens ou libanais. Alors, pourquoi, dans le Maghreb, avons-nous une littérature forte mais peu connue ? Nous avons des écrivains qu’il faut faire connaître", a-t-il déclaré.

Ainsi, El-Barzakh a lancé la traduction de textes du Maghreb et du Moyen Orient, car selon lui, cela répond à un besoin d’un marché qui est en évolution.

Les débuts ont été marqués par la traduction du recueil de nouvelles de l’écrivain algérien Salah Baddis, et de la traduction en français du roman tunisien NAZILAT DAR AL AKABER.

L’objectif était de faire découvrir au public francophone, que ce soit en Algérie ou en France, des ouvrages écrits en arabe.

Concernant les compétences en traduction en Algérie, Hadjadj a souligné que le pays possède de nombreux traducteurs qualifiés, notamment de l’arabe vers le français, et que les Éditions Barzakh comptent parmi leurs traducteurs des résidents en France d'origine algérienne.

"Notre objectif est de redonner une nouvelle dynamique à notre littérature, car cela est très important", a-t-il ajouté.

Les difficultés de la traduction pour les maisons d’édition

En ce qui concerne les difficultés de la traduction pour les maisons d’édition, Hadjadj a précisé que le principal obstacle réside dans le coût de la traduction. Si une maison d’édition doit acheter les droits de traduction, le prix du livre devient inabordable pour le lecteur. Il a donc adressé un appel aux autorités, en particulier au ministère de la Culture, afin qu’elles accordent une plus grande importance à la traduction, la considérant comme essentielle pour le développement du livre. Il a conclu en affirmant que la traduction de l’arabe vers d’autres langues est tout aussi importante que la traduction d’autres langues vers l’arabe, car elle ouvre le monde à la culture arabe, à son histoire et à son patrimoine. À cet égard, il a donné des exemples de collaborations avec la Turquie et le Portugal, qui ont exprimé leur volonté d’aider à la traduction de la littérature turque et portugaise en arabe, ce qui souligne l'importance de la traduction inverse.

Même le Portugal nous a écrit pour traduire du portugais vers l'arabe, l'anglais, le français et même Tamazight, et nous nous demandons à chaque fois pourquoi nous sommes encore à la traîne en matière de traduction. Je pense que la traduction doit être au centre de la stratégie culturelle et littéraire de l'Algérie ».

La traduction comme clé de la crise de l’édition

Yasmine Belkacem Allik de Chihab éditions, a quant à elle souligné l’importance de la traduction dans le domaine des mémoires historiques et des récits de guerre, en particulier ceux de la guerre d'indépendance algérienne. Parmi les ouvrages traduits par Chihab, on trouve les mémoires de figures historiques telles qu'Aïssa Kechida et Zohra Drif, ainsi que les écrits de Pierre Péan et de Khaled Nezzar. Belkacem a ajouté que la maison avait également fait quelques traductions dans la littérature, comme la trilogie de Mohamed Dib, traduite par Mohamed Sari. Elle a souligné que la traduction est un processus exigeant, qui nécessite des financements conséquents et une longue période de travail, et qu’elle est essentielle pour la mise en valeur des textes étrangers tout en permettant aux traducteurs d’acquérir de l’expérience.

Cependant, Belkacem a regretté que de nombreux projets de traduction aient dû être suspendus en raison de problèmes de financement. Elle a insisté sur le fait que l’Algérie, à l’instar d’autres pays, devrait offrir un soutien et une formation aux traducteurs, ce qui permettrait de rendre les livres traduits accessibles au lecteur à des prix plus abordables.

La traduction dans les Éditions Casbah

De son côté, Les « Éditions Casbah » a adopté une approche systématique en matière de traduction, en s’assurant que chaque livre publié en langues étrangères soit traduit en arabe. Cette politique répond à une demande croissante des étudiants qui recherchent des ouvrages étrangers en arabe. Parmi les titres traduits cette année, on trouve Le Mur de la Honte d’Ali Haroun et L’Algérienne de Louiza Ighil Ahriz, ainsi que L’Échec du colonialisme français en Algérie de Hartmut Elsenhans. Le représentant de la maison a noté que les difficultés de la traduction résidaient principalement dans les aspects techniques du processus.

Le livre traduit domine actuellement le marché arabe

Le responsable des Éditions Dar al-Chorouq au Caire, Moussa Ali, a indiqué qu'il y avait une augmentation notable du nombre de livres traduits vers l’arabe, en particulier dans des domaines comme la philosophie, la linguistique et les sciences. Ces traductions ont permis d’enrichir le patrimoine arabe. Il a précisé que le coût des droits de traduction des œuvres étrangères, souvent élevés, constitue un obstacle majeur pour les maisons d’édition arabes, mais que les bons livres trouvent toujours leur chemin, même si cela exige des investissements conséquents.

Les maisons d’édition arabes se tournent vers la traduction vers l’arabe

Le représentant de la maison d’édition égyptienne « aseeralkotb », Ahmed Farouk, a précisé que sa maison d’édition se concentrait principalement sur la traduction d'ouvrages étrangers vers l’arabe. Il a ajouté que la demande pour les livres traduits est en hausse dans le monde arabe, notamment dans les domaines de la littérature, de la psychologie, du développement personnel et de l’éducation. Farouk a souligné que le livre traduit est désormais prédominant sur le marché arabe, en raison de la réduction de la production littéraire en arabe. Sa maison d’édition a participé au Salon du Livre avec plus de 450 ouvrages traduits, sur un total de 700 titres.

La traduction de l’arabe vers d’autres langues reste insuffisante

Sanaa Rustom, propriétaire des Éditions Al-Afaq Al-Arabia en Égypte, a rappelé que bien que la traduction de l’arabe vers d’autres langues ait pris de l’ampleur, elle reste insuffisante par rapport à la traduction des autres langues vers l’arabe.

Selon elle, certains pays étrangers accordent une attention particulière à certains auteurs arabes, comme Naguib Mahfouz, mais négligent d’autres écrivains arabes.

Elle a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la traduction de l'arabe vers d'autres langues pour permettre à la culture arabe de se faire connaître dans le monde entier.