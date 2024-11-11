اتحاد الجزائر يكشف عن مدة غياب نجمه

خضع صانع ألعاب فريق اتحاد الجزائر لعملية جراحية ناجحة على مستوى الأربطة الصليبية اليوم الإثنين، بمستشفى "سبيتار" بقطر، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حسبما أعلنه النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وجاء في بيان اتحاد الجزائر على صفحته الرسمية "فايسبوك": "الحمد لله على سلامة لاعبنا غيلاس غناوي بعد نجاح العملية الجراحية على مستوى الأربطة الصليبية والتي أجراها بمستشفى سبيتار بقطر".

وأضاف نفس المصدر: "غيلاس باشر مرحلة العلاج الفيزيائي، استعداداً للانتقال إلى مرحلة العلاج الطبيعي، حيث ستدوم فترة غيابه حوالي 6 أشهر. نتمنى له الشفاء العاجل وعودة قوية إلى الميادين!".

يذكر أن اللاعب غناوي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة فريقه أمام اتحاد بسكرة (2-1) التي جرت في 2 أكتوبر الفارط بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من البطولة.

وتعاقد فريق اتحاد الجزائر مع اللاعب غناوي في الميركاتو الصيفي الفارط لثلاث سنوات قادما من نادي المصري البورسعيدي، وكان من أبرز العناصر في تشكيلة المدرب نبيل معلول خلال بداية هذا الموسم.