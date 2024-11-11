رغم الألم والدمار .. غزة تكبد الاحتلال خسائر "باهظة"

كشفت تقارير عبرية، مساء الإثنين، عن مقتل خمسة جنود صهاينة على الأقل، بينهم ضابط برتبة رفيعة، وإصابة سادس بجروح خطيرة، في شمال قطاع غزة.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، تحت بند "سمح بالنشر" اسم أحد قتلى جيش العدو، وهو الرائد إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاماً، من إيلات، قائد مجموعة في وحدة إيلات لمحاربة الإرهاب (لوتر) فرقة "إيدوم"، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

فيما ذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري أن هناك 4 قتلى آخرين من الجيش جراء إصابتهم بقذيفة "آر بي جي" في شمال قطاع غزة.

وتواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دك جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدة الاحتلال خسائر "باهظة" في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى، أفادت قناة "الجزيرة" باستشهاد 16 فلسطينيا في قصف صهيوني متواصل منذ فجر اليوم على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت القناة القطرية أنه من بين الشهداء الذين انتشلت جثثهم فلسطيني و3 من أطفاله في منزل غربي المخيم.

كما أفادت بإصابة 3 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بعد قصف صهيوني لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

ويتواصل العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر لليوم الـ 402 على التوالي مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى وسط تواطؤ للمجتمع الدولي الذي عجز عن وقف الهمجية الصهيونية.