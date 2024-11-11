وفاة صديق الثورة الجزائرية فيلار رفائل لوك

توفي المجاهد صديق الثورة الجزائرية، فيلار رفائل لوك، الذي يعد واحدا من الذين آمنوا بحرية الشعوب وساهموا في الكفاح المسلح من أجل استقلال الجزائر، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وكان الراحل عضوا في جيش التحرير الوطني في الفترة ما بين 1960 و1962، حيث كان داعما للثورة التحريرية المجيدة إلى غاية تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى أفراد عائلة الفقيد وكل أصدقاء الثورة الجزائرية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة، متمنيا لهم جميل الصبر ووافر السلوان.