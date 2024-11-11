اختناق تلاميذ داخل قسم بالبويرة

استقبلت مصالح استعجالات مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، مساء اليوم، عشرة تلاميذ من ابتدائية بلعباس محمد الواقعة بحي أولاد بليل بعد أن تم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن حادثة الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وقعت في حدود الساعة الثانية زوالا ومست تلاميذ يدرسون بقسم الرابعة ابتدائي أين تم إخطار مصالح الحماية المدنية التي نقلتهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بالبويرة حيث تم التكفل بجميع الحالات بعد تسخير كل الأطقم الطبية والشبه طبي لمصلحة الاستعجالات.

هذا وسارع الأولياء إلى مستشفى البويرة فيما ذكر آخرون بضرورة النظر في وضعية المدرسة التي طالما تكلموا عنها غير أن كل من بلغه الانشغال لم يحرك ساكنا.