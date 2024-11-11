تصفيات "الكان": بداية مخيبة لشبان "الخضر"

سجل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة بداية غير موفقة في دورة اتحاد شمال إفريقيا (يوناف)، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا-2025، بعد انهزامه أمام نظيره التونسي بنتيجة 1-0 في افتتاح المنافسة مساء اليوم الإثنين بالدار البيضاء (المغرب).

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب أنيس سعيدي في الدقيقة الـ 45 من الشوط الأول.

ويجرى اللقاء الثاني عن نفس الجولة، سهرة اليوم الإثنين، بين المنتخب المغربي ونظيره المصري. وتم إعفاء المنتخب الليبي من هذه الجولة الافتتاحية.

وتعرف الدورة مشاركة، إلى جانب الجزائر، كل من مصر، ليبيا، تونس والمغرب.

ويواجه "الخضر" في الجولة الثانية المقررة يوم الخميس 14 نوفمبر، المنتخب المصري في مهمة تدارك الموقف، قبل ملاقاة كل من ليبيا في 17 والمغرب في 23 من نفس الشهر.

وتقام التصفيات في شكل بطولة مصغرة ويتأهل فيها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كان- 2025.