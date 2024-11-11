لاعب جديد يضيع تربص "الخضر"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعفاء اللاعب الشاب لنادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، من تربص "الخضر" الذي انطلق، اليوم الإثنين، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وبهذا يتأكد غياب لاعب الوسط عن المبارتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني، هذا الشهر، ضد غينيا الاستوائية وليبيريا في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويعتبر مازة ثاني غياب من القائمة التي أعلنها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، يوم الخميس الماضي، حيث تم كشفت "الفاف"، سابقا، عن غياب جناح نادي هيل سيتي الانجليزي، محمد بشير بلومي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لفترة طويلة.