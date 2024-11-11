تتويج جزائري في الدوحة

توج صانع المحتوى واليوتيوبر الجزائري، خبيب كواس، بأفضل صانع محتوى عربي في فئة السياحة، خلال حفل "جوائز صناع المحتوى" لسنة 2024.

وتسلم ابن ولاية قسنطينة الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور أشهر صناع المحتوى العرب، مرتديا البرنوس الجزائري.

وتأسست "جوائز صناع المحتوى" سنة 2023، وهو حفل سنوي يكرم صناع المحتوى المبدعين عبر مختلف الفئات في العالم العربي، تقديراً لمساهماتهم المؤثرة على كل من النطاق المحلي والعالمي، ويتمتع الجمهور بسلطة اتخاذ القرار بشأن المرشحين والفائزين من خلال جولتي تصويت.