انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر – ليبيريا

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 12، عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر - ليبيريا، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي سيحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، مساء يوم 17 نوفمبر الجاري، وستتم العملية، حسب بيان نشره الحساب الرسمي لإدارة الملعب، عبر الرابط التالي

: https://egcsto.digiticket.dz/

على أن تستمر العملية إلى غاية عشية المباراة، السبت 16 نوفمبر 2024، على الساعة 20:00.

وفي سياق متصل بهذا الحدث التاريخي، مع أول ظهور لـ"الخضر" في ولاية تيزي وزو، أدى الوالي الجديد، أبو بكر الصديق بوستة، أمس الإثنين، زيارة ميدانية إلى ملعب حسين آيت أحمد، للوقوف على مدى جاهزية المنشأة الرياضية بمختلف مرافقها لهذا الموعد الهام.

وقد عاين الوالي، خلال الزيارة، رفقة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، مختلف مرافق الملعب، كما استمع للشروحات التي قدمها السيد مدير الشباب والرياضة بخصوص آخر الترتيبات التي اتخذت في هذا الشأن، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشددت مصالح ولاية تيزي وزو، في بيان لها، على "تجنيد كل الإمكانيات الأساسية والضرورية لإنجاح هذه المباراة الدولية".