أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انخفاض الطلب عالميا، حسبما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

وخيّبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الذين يأملون في نمو الطلب على الوقود، في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي على أسعار الخام.

فبحلول الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0,18 %، لتصل إلى 71,71 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0,28 %، لتصل إلى 67,85دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وانخفض الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) بأكثر من 5% خلال جلستي التداول السابقتين، بعد أن سجّلا مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%.