ضبط أزيد من نصف مليون قرص مهلوس بالوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنقضي، وفي عملية مشتركة مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، من شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، اليوم الثلاثاء، فإن الشبكة تتكون من شخصين اثنين، تم توقيفهما، وضبط أزيد من نصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريڤابالين 300 ملغ، كانت بحوزتهما.

وقد جاءت هذه العملية النوعية، يقول البيان، "بعد استغلال معلومات عن وجود مخطط إجرامي لنقل وتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية داخل إقليم الولاية، حيث أفضت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، التي قام بها أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن الولاية، إلى تحديد نوع المركبتين المستعملتين من قبل عناصر الشبكة الإجرامية في نقل هذه السموم، فقد تم رصدهما وتوقيفهما على مستوى مدينة الجديدة، شرقي ولاية الوادي".

وقد أسفرت العملية عن ضبط: 517500 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح ناري من الصنف الرابع (بندقية مضخية نصف آلية عيار 12 مل)، و4 مركبات، منها 2 نفعية، كانت تستغل في العمل الإجرامي.

وختم البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورڤلة بتاريخ 10/11/2024.