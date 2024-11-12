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مجتمع

دولة أوروبية تقدم منح دراسة للجزائريين

12 نوفمبر 2024 ()
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أعلنت الحكومة المجرية عن فتح باب الترشح لمنح دراسة الماستر والدكتوراه للعام الجامعي 2025-2026، حسب ما كشفت عنه جامعة الجزائر 3.

وأوضح منشور للجامعة، على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "هذا البرنامج مخصص للطلبة المتفوقين المسجلين في السنة الثالثة ليسانس، والطلبة المتفوقين في السنة الثانية ماستر، والراغبين في متابعة دراسات الماستر والدكتوراه على التوالي في المجر".

وجاء في المنشور أن وثائق الطلب تقدم إلى مؤسسة تمبوس العامة (Tempus Public Foundation) ولإتمام عملية التقديم بنجاح لبرنامج Stipendium Hungaricum، يجب إرسال الوثائق المطلوبة عبر النظام الإلكتروني.

ويتوجب على المعنيين ملء جميع أقسام نموذج الطلب بدقة في النظام الإلكتروني: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن آخر أجل لتقديم الملفات بالنسبة لطلبة جامعة الجزائر 3، سيكون يوم 15 جانفي 2024، مع إلزامية إرفاق الملف الأصلي بنسخة إلكترونية في قرص مضغوط لنيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية للجامعة، قبل 6 فيفري 2025.

وللمزيد من التفاصيل حول هذه المنحة، يرجى الإطلاع على الرابط التالي: https://www.univ-alger3.dz/?p=24602

 

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