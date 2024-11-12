مركز البحث في علم الفلك يفتح باب التوظيف

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الثلاثاء، عن فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المؤسسة، فإن "المسابقة ستكون على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، في منصب مالي واحد مفتوح".

ويجب على المترشحين - يضيف البيان - أن "يحوزوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، مع تحديد التخصص المطلوب والمتمثل في علم المكتبات والتوثيق والأرشيف".

ويتكون ملف الترشح من: "طلب خطي للمشاركة مرفق بمنهج السيرة مع تعيين التخصص، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح (متوفرة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية):

www.concours-fonction-publique.gov.dz

وترسل ملفات الترشح برسالة مسجلة مع وصل استلام، أو تودع على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، في مدة 15 يوم عمل، ابتداء من 04/11/2024 بالعنوان:

"مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، ص.ب 63، طريق المرصد، 16340 بوزريعة الجزائر".

وأشار البيان إلى أن ملفات المترشحين التي تصل خارج الآجال المحددة تعتبر مرفوضة (يؤخذ بعين الاعتبار الطابع البريدي في إثبات تاريخ إرسال الملف).