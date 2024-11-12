غرامات بقيمة 188 مليون سنتيم

غابت عقوبات اللعب دون جمهور في قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباريات الجولة 8 من المحترف الأول، لكن شهدت، بالمقابل، ارتفاعا واضحا في عدد العقوبات المتعلقة بالاحتجاج على قرارات الحكام.

ونالت هذه الأخيرة (العقوبات المالية على قرارات الحكام) حصة الأسد في حصيلة لجنة الانضباط، في جلستها الأخيرة، وشملت كلا من قائد مولودية وهران، مروان دهار، ومدافع وفاق سطيف، هواري فرحاني، ولاعب مولودية البيض، محمد السعيد بن شوشة، ومدرب نادي بارادو، بلال دزيري، ومدافع شباب قسنطينة، أشرف بودرامة، ولاعب أولمبيك أقبو، جوبا أوقاسي، ورحمون عز الدين، سكرتير ذات الفريق، إضافة إلى لاعب شبيبة الساورة، عادل بوشيبة، ومهاجم شبيبة القبائل، والتر بواليا، ومتوسط ميدان اتحاد العاصمة، عمر مبارك، ومدافع اتحاد بسكرة، عادل لخضاري، ومتوسط ميدان ترجي مستغانم، توفيق عدادي، وعبد الغني عوامري، المدرب المساعد لذات الفريق، وأخيرا، حارس شباب بلوزداد، مصطفى زغبة، وكل هؤلاء مطالبون بدفع غرامة قيمتها 100.000 دج.

كما أقرت لجنة الانضباط معاقبة مدافع وفاق سطيف، يوسف دوار، بالإيقاف مباراتين نافذتين، نتيجة طرده في المواجهة الأخيرة أمام مولودية وهران (بعد العودة إلى تقنية الفار)، يضاف إليها غرامة بقيمة 40.000 دج.

كما تقرر إيقاف لاعب اتحاد خنشلة، حشود براهيم، مباراة واحدة لتراكم البطاقات، بالإضافة إلى غرامة 100.000 دج.

كما تقرر إيقاف قلب هجوم شبيبة الساورة، محمد سويبع، بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة.

ونتيجة استعمال الألعاب النارية في المدرجات، تقرر أيضا تغريم فريقي اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 30.000 دج، وفرق مولودية وهران ووفاق سطيف وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد مبلغ 60.000 دج، لكل فريق، لترتفع الغرامة إلى 100.000 دج، بالنسبة لترجي مستغانم، بسبب لجوء الأنصار لإشعال ورشق الميدان بالألعاب النارية، مع توجيه إنذار أول للفريق، قد يقوده، في حال تكرار ذلك، إلى عقوبة اللعب دون جمهور.

وأخيرا، تقرر معاقبة فريق مولودية وهران وتغريمه 100.000 دج، نتيجة دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى أرضية الميدان، وتغريم فريق شبيبة الساورة 40.000 دج، بسبب سوء السلوك.