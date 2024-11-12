إيطاليا: ضبط شبكة دولية لتزييف أعمال فنانين عالميين

ألقت السلطات الإيطالية القبض على شبكة دولية لتزوير الأعمال الفنية المعاصرة لفنانين مشهورين عالميا وتسويقها.

وقالت الشرطة الإيطالية "الكاربينيري"، في بيان صادر أمس الإثنين، إنه تم الانتهاء من تحقيق عابر للحدود مع 38 شخصا في إيطاليا، إسبانيا وبلجيكا في جرائم تزوير وتسويق أعمال فنية.

وأشار البيان ذاته، إلى أنه "تمت مصادرة أكثر من 2100 لوحة ومنحوتة بقيمة سوقية محتملة تزيد عن 200 مليون أورو".

وأوضح البيان أنه: "تم ضبط أعمال مزيفة منسوبة لأسماء فنانين مشهورين عالميا من بينهم "أميديو موديلياني"، "أندي وارهول"، "بانكسي"، "بابلو بيكاسو"، "مونيه"، "دي شيريكو"، "فان غوخ" و"سلفادور دالي"، "جوان ميرو"، "فرانسيس بيكون"، "فاسيلي كانديسكي"، "غوستاف كليمت"، "ويلفريدو لام".

في سياق متصل، أوضحت المدعي العام في بيزا، تيريزا أنجيلا كاميليو، خلال مؤتمر صحفي، أن الكشف عن الشبكة الإجرامية جاء نتيجة عمليات ضبط عديدة نفذت في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.

وأشارت أنجيلا كاميليو إلى أن العملية نفذتها شرطة الكاربينيري في روما، وتم تنسيقها على المستوى الأوروبي.

ألقت السلطات الإيطالية القبض على شبكة دولية لتزوير الأعمال الفنية المعاصرة لفنانين مشهورين عالميا وتسويقها.

وقالت الشرطة الإيطالية "الكاربينيري"، في بيان صادر أمس الإثنين، إنه تم الانتهاء من تحقيق عابر للحدود مع 38 شخصا في إيطاليا، إسبانيا وبلجيكا في جرائم تزوير وتسويق أعمال فنية.

وأشار البيان ذاته، إلى أنه "تمت مصادرة أكثر من 2100 لوحة ومنحوتة بقيمة سوقية محتملة تزيد عن 200 مليون أورو".

وأوضح البيان أنه: "تم ضبط أعمال مزيفة منسوبة لأسماء فنانين مشهورين عالميا من بينهم "أميديو موديلياني"، "أندي وارهول"، "بانكسي"، "بابلو بيكاسو"، "مونيه"، "دي شيريكو"، "فان غوخ" و"سلفادور دالي"، "جوان ميرو"، "فرانسيس بيكون"، "فاسيلي كانديسكي"، "غوستاف كليمت"، "ويلفريدو لام".

في سياق متصل، أوضحت المدعي العام في بيزا، تيريزا أنجيلا كاميليو، خلال مؤتمر صحفي، أن الكشف عن الشبكة الإجرامية جاء نتيجة عمليات ضبط عديدة نفذت في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.

وأشارت أنجيلا كاميليو إلى أن العملية نفذتها شرطة الكاربينيري في روما، وتم تنسيقها على المستوى الأوروبي.