"بريد الجزائر" يطلق برمجانا وطنيا للابتكار التكنولوجي

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي لأول برمجان (تحدي تقني وعلمي) وطني مخصص للابتكار التكنولوجي في قطاع البريد، سيتم تنظيمه يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها أن هذا البرمجان يعتبر "حدثا هاما" ويهدف إلى "التحفيز على الابتكار ورفع التحديات الملموسة، فضلا عن تعبئة المواهب المبدعة والخلاقة". وأشارت مؤسسة بريد الجزائر إلى أنه موجه بالتحديد إلى الطلبة والمؤسسات الناشئة الراغبة في المشاركة الفعالة في التحول الرقمي للمؤسسة، تحت شعار "نحو بريد متصل ومبتكر".

وأضافت ذات المؤسسة أن هذا البرمجان يعتبر "منصة وحيدة وفريدة تتلاقى عبرها الأفكار والمهارات لتشكل مستقبلا أكثر اتصالا ومستداما يركز على الإبداع المفتوح. وأشارت المؤسسة إلى أنه يتناول "6 مواضيع رئيسية مقسمة على فئتين: الطلبة والمؤسسات الناشئة".

وتتمثل المواضيع المخصصة للطلبة في "تطوير الويب، الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي ومنصة المشاركة المجتمعية". وبالنسبة للمؤسسات الناشئة، فقد تم تخصيص مواضيع "تحسين الخدمات اللوجستية، تحسين تسيير طوابير الانتظار والابتكار بخصوص تسيير الحياة المهنية".

وأفاد البيان بأنه ينبغي أن تكون "الحلول مبتكرة وأن تدمج التكنولوجيات المتقدمة التي تتلاءم مع الاحتياجات الحالية لقطاع البريد، وبالتالي المساهمة في تحسين باقة الخدمات التي تطرحها مؤسسة بريد الجزائر".

وذكرت المؤسسة أنه تم فتح التسجيلات "انطلاقا من 7 نوفمبر 2024 لتدوم لمدة 10 أيام، على أن يسمح الانتقاء الأولي باختيار الحلول الأكثر نجاعة، كما سيكون بإمكان الفرق التي يتم اختيارها المشاركة في البرنامج المنظم يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024".

ودعت مؤسسة بريد الجزائر، بالمناسبة، جميع الطلبة والمقاولين المولعين بالتكنولوجيا إلى "المشاركة في البرمجان واغتنام هذه الفرصة الفريدة التي ستمنحهم إمكانية عرض خبراتهم وتصميم حلول ملموسة، وبالتالي المشاركة في نظام بيئي ابتكاري في خدمة قطاع البريد".