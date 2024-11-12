الشلف: الإطاحة بعائلة تنصب عبر مواقع التواصل

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بأمن ولاية الشلف، بشبكة إجرامية تحترف النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان مصلحة الأمن، صدر، اليوم الثلاثاء، فإن "عملية الإيقاع بأفراد هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 5 أشخاص من بينهم امرأة وفتاتان، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و75 سنة، ينحدرون من مدينة الشلف، قد تمت عقب تلقي شكوى من ضحية ينحدر من ولاية شرقية، تعرض للنصب وسلب منه مبلغ مالي معتبر بطريقة احتيالية، لتباشر عناصر الفرقة تحقيقاتها التقنية والميدانية التي تمكنت على إثرها من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، وتبين أنهم من عائلة واحدة".

وأضاف البيان أن "التحقيق الموسع في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، أدى إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف أعضاء الشبكة، المتمثل في النصب والاحتيال عن طريق إنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على ممتلكاتهم، بعد خداعهم بعقود زواج وهمية واستعمال أسماء وصفات مستعارة وشقق مؤجرة، راح ضحيتهم 5 أشخاص من ولايات مختلفة من الوطن، أحدهم رسّم شكواه ضدهم، بعد توجيه نداء للجمهور بخصوص أفعالهم التي كانوا محل أوامر بالقبض لأجلها، في قضايا مماثلة، إذ أسفرت العملية عن حجز واسترجاع عدة أغراض خاصة بنشاطهم الإجرامي، من بينها وثيقة هوية مزورة".

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي وجهت لهم تهم تزوير وثيقة إثبات هوية لغرض إثبات حق وهوية واستعمالها، وكذا النصب والاحتيال لسلب ثروة الغير، باستعمال أسماء وصفات كاذبة، وبإحداث أمل بالفوز بشيء على الجمهور.