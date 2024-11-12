بيان هام من "نفطال"

فندت مؤسسة نفطال، اليوم الثلاثاء، صحة إعلانات التوظيف المنسوبة إليها، والتي انتشرت الأيام الأخيرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المؤسسة العمومية المختصة في تسويق المنتجات النفطية، في بيان لها، أنه: "نُشر في الآونة الأخيرة إعلانات عبر صفحات مجهولة المصدر تنتحل صفة نفطال، بهدف استدراج طالبي العمل إلى تقديم بياناتهم الشخصية واستغلالها لأغراض إجرامية".

وأكدت نفطال، عبر ذات البيان، أنّ "هذه الإعلانات الكاذبة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تمّ رصد حالات مشابهة في فترات سابقة".

واغتنمت مؤسسة نفطال الفرصة لدعوة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي "إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التفاعل مع هذه الإعلانات الكاذبة، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا".

وأوضح البيان أن: "المؤسسة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللاّزمة ضد كل من يسيء استخدام اسمها أو شعارها دون إذن أو ترخيص رسمي".

وذكرت أن جميع عروض التوظيف الخاصة بها، تُنشر عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها المنصّة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل.