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رياضة

"الخضر" يطيرون إلى مالابو

12 نوفمبر 2024 ()
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طارت بعثة المنتخب الوطني الأول، زوال اليوم الثلاثاء، عبر رحلة خاصة إلى عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، تحسبا لمواجهة منتخب هذا البلد، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

 وترأس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بعثة "الخضر"، حيث يتفرغ للمنتخب الأول بعد أن انشغل في الفترة الماضية بملف ترشحه لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقررة مارس من العام المقبل، والتي أكدت مصادرنا بأنه أرسل ملفه، أمس، إلى الأمانة العامة للكاف، وسط تفاؤل كبير بفوزه كمرشح وحيد عن منطقة شمال إفريقيا.

 وكان حيماد عبدلي وبغداد بونجاح قد أدليا، قبل السفر، بتصريحات بمطار هواري بومدين، أكدا من خلالها على أهمية الفوز بالمباراتين المقبلتين، برغم التأهل المسبق لـ"الخضر".

 وأشار بونجاح إلى أن الصعوبة تكمن في ضيق الوقت، إذ لم يكن أمام الناخب الوطني متسع من الوقت لتحضير مواجهة غينيا الاستوائية، في ظل حاجة عدد من اللاعبين للاسترجاع، بسبب قطعهم مسافات طويلة للالتحاق بمعسكر المنتخب، لكنه شدد، بالمقابل، على أنه وزملاءه سيتعاملون مع ظروف المباراة باحترافية، إدراكا منهم لحجم المسؤولية أمام منتخب صعب المراس يبحث عن الفوز من أجل مرافقة "الخضر" إلى النهائيات.

 بدوره، أكد عبدلي أن الأجواء مميزة داخل المجموعة، والكل مصمم على ضرورة الفوز بالمباراتين المقبلتين، وهي الرسالة التي مررها الناخب بيتكوفيتش للاعبين، بضرورة التمثيل الجيد للكرة الجزائرية.

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