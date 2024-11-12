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مجتمع

توقيف منقب غير شرعي عن الذهب بتمنراست

12 نوفمبر 2024 ()

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 تم حجز 606.84 غرام من خام معدن الذهب وتوقيف شخص من قبل مصالح الشرطة بأمن ولاية تمنراست، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مصالح ذات السلك الأمني.

ونفذت هذه العملية إثر استغلال معلومات مؤكدة، تفيد بحيازة شخص لكمية من خام معدن الذهب، التي جمعها من عملية التنقيب الغير شرعي بدون رخصة عن هذا المعدن الثمين، ويتم توجيهها للبيع بولايات شمال الوطن، حيث تم تكثيف عملية البحث والتحري التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان على متن مركبة بوسط مدينة تمنراست وتوقيفه، حسب ذات المصدر.

وعقب إجراء تفتيش دقيق للمركبة، ضبطت ذات المصالح تلك الكمية من خام معدن الذهب بداخلها إلى جانب مبلغ مالي، وفتحت تحقيقا في القضية، وفق ذات المصدر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، وفق المصدر الأمني ذاته.

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