الطارف: إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية

أحبطت فرقة محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر مع توقيف 15 شخصا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مواصلة جهود المصالح العملياتية للأمن الولائي لدحر الجريمة بمختلف أشكالها خاصة ما تعلق منها بتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت فرقة محاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر لتسعة أشخاص مع توقيف ستة آخرين تورطوا في تنظيم هاتين الرحلتين.

وتعود حيثيات القضيتين، وفق ذات المصدر، إلى ورود معلومات لعناصر ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير مشروعة عبر البحر، حيث توجت التحريات والأبحاث الميدانية التي تمت مباشرتها بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم كانوا بصدد الإبحار السري انطلاقا من شاطئي لاميسيدا والشط بولاية الطارف.

ومواصلة للتحريات المعمقة لذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية المتورطين في تدبير وتنظيم هاتين الرحلتين وتوقيفهم مع شل مخططهم الإجرامي المتمثل في نقل وتهريب المهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية، مثلما تمت الإشارة إليه.

وأسفرت العمليتان عن حجز قاربي نزهة، ستة براميل معبأة بمادة البنزين بسعة 150 لترا ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.

وتم تقديم المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و41 سنة والذين ينحدرون من ولايات الطارف، سوق أهراس، جيجل وأم البواقي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن قضية "تنظيم و تدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر نحو الخارج"، حسبما تم إيضاحه.