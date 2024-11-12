عقوبات الرابطة المحترفة

عوقب لاعب وفاق سطيف يوسف دوار، الذي تعرض للطرد بسبب اللعب العنيف خلال لقاء فريقه أمام مولودية وهران لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس"، بمقابلتين، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

كما تلقى زميله في الفريق هواري فرحاني إنذارا وغرامة مالية بـ 100 ألف دج بسبب "الاحتجاج على القرار".

كما تم تغريم فريق وفاق سطيف بقيمة 40 ألف دج بسبب "سوء التصرف" إضافة إلى 60 ألف دج بسبب "استخدام الألعاب النارية في المدرجات" (مخالفة متكررة).

من جهته، عوقب لاعب شبيبة الساورة، محمد سويبح، المطرود بسبب تراكم البطاقات، بلقاء واحد فضلا عن تغريم فريقه بمبلغ 40 ألف بسبب "سوء التصرف" خلال المباراة التي فاز فيها أمام نجم مقرة (1-0).

نفس العقوبة سلطت على لاعب اتحاد خنشلة، إبراهيم حشود، الذي تم طرده بسبب تراكم الإنذارات، بمقابلة واحدة وغرامة مالية بـ 100 ألف دج.

وخلال اجتماع لجنة الانضباط يوم الإثنين 11 نوفمبر لدراسة ملفات الجولة الثامنة التي جرت أيام 7 و8 و9 نوفمبر، تم توجيه إنذار للاعب مولودية وهران مروان دهار، وتغريمه بقيمة 100 ألف دج إثر احتجاجه على القرارات.

كما تم تسليط غرامتين ماليتين على مولودية وهران واحدة بـ 60 ألف دج بعد "استخدام الألعاب النارية في المدرجات" (مخالفة متكررة) والأخرى بـ 100 ألف دج إثر "دخول شخص غير مرخص لأرضية الميدان".

كما عوقب مدرب نادي بارادو، بلال دزيري، بإنذار وغرامة مالية بـ 100 ألف دج بسبب "الاحتجاج على القرار" شأنه شأن لاعب مولودية البيض بن شوشة محمد سعيد.

من جهة أخرى، تم توجيه إنذار وغرامة مالية بـ 100 ألف دج إلى عدد من اللاعبين بسبب الاحتجاج على القرار" ويتعلق الأمر بكل من : بودرامة أشرف (شباب قسنطينة)، أوقاسي يوبا (أولمبي آقبو)، بوشيبة عادل (شبيبة الساورة)، بواليا بييني سابوا (شبيبة القبائل)، امبارك عمر (اتحاد الجزائر)، عدادي توفيق (ترجي مستغانم)، لخضاري عادل (اتحاد بسكرة) ومصطفى زغبة (شباب بلوزداد).

كما فرضت على شباب بلوزداد وشبيبة القبائل غرامة بقيمة 60 ألف دج لكل منهما بسبب "استخدام الألعاب النارية" (مخالفة متكررة)، فيما سيدفع فريقا مولودية الجزائر واتحاد الجزائر غرامة بقيمة 30 ألف دج "بسبب الألعاب النارية في المدرجات".

من جانبه، تم تغريم فريق ترجي مستغانم بقيمة 100 ألف دج بسبب "استخدام الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الميدان" (مخالفة أولى).