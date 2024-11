Plus d’un demi-million de comprimés Prégabaline saisis à El Oued

Les services de sécurité de la wilaya d'El-Oued ont réussi, la semaine dernière, en collaboration avec les unités de l'Armée nationale populaire, à démanteler un réseau criminel organisé opérant à travers les frontières nationales.

Selon un communiqué rendu public ce mardi par les mêmes services, deux individus de ce réseau ont été arrêtés, et plus de 517.000 unités de médicaments psychotropes de type « Prégabaline 300 mg » ont été saisies.

Cette opération de grande envergure fait suite à des informations concernant un plan criminel visant à introduire une importante cargaison de psychotropes dans la région.

La brigade de lutte contre les crimes majeurs de la Sûreté de la wilaya d’El-Oued a pu identifier les types de véhicules utilisés par les membres du réseau pour transporter ces substances, ajoute la DGSN, précisant que les deux véhicules ont été repérés et interceptés dans la ville d’El-Jadida, située à l'Est de la wilaya d'El-Oued.

Ainsi, les enquêteurs ont saisi 517 500 capsules de Prégabaline 300 mg, une arme à feu de catégorie 4 (un fusil de chasse semi-automatique calibre 12 mm) et quatre véhicules, dont deux utilitaires, utilisés dans le cadre de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d’Ouargla, le 10 novembre 2024.