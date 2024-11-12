إدارة ترامب تبدأ في التشكل

يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتعيينات رفيعة المستوى في إدارته القادمة قبل عودته إلى البيت الأبيض شهر جانفي المقبل.

فيما يلي نظرة على الأشخاص الذين انضموا إلى فريق ترامب أو الذين من المتوقع انضمامهم حسب تسريبات وسائل الإعلام الأمريكية.

ستكون مديرة الحملة الانتخابية لترامب، سوزي وايلز، التي يطلق عليها "عذراء الجليد"، في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، أما ضابط الشرطة السابق والمتشدد، توم هومان، فسيشغل منصب "قيصر الحدود" للإشراف على أمن حدود الولايات المتحدة على البر والجو والبحر، وفق ما أعلن ترامب.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن السيناتور، ماركو روبيو، من ولاية فلوريدا هو المرشح الأوفر حظا لمنصب وزير الخارجية الأمريكي حيث قد يصبح أول لاتيني يشغل منصب كبير الدبلوماسيين في بلاد العم سام ويعرف عليه تبني نهج صارم في السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالصين وإيران وكوبا.

ومن المتوقع أن يكون عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا "مايك والتز" هو اختيار ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي المقبل، حسبما قالت مصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

كما كشفت ذات الوسيلة الإعلامية أن حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، ستتولى منصب وزيرة الأمن الداخلي.

وعرضت على عضوة الكونغرس عن ولاية نيويورك، إليز ستيفانيك، منصب مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس".

ووفق الصحافة الأمريكية، وافق عضو الكونغرس السابق في نيويورك، لي زيلدين، على قيادة وكالة حماية البيئة، لكن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

أما كينيدي جونيور فهو مدرج في القائمة المختصرة لإدارة قسم الخدمات الصحية والإنسانية، حسبما قال العديد من الأشخاص المقربين من حملة الرئيس المنتخب لشبكة "سي بي إس".