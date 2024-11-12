"الصفراء" تضرب بقوة وتقلص الفارق عن الرائد

تغلب اتحاد الحراش على أولمبي المقرن بنتيجة (3-0) في مباراة متأخرة عن الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة (مجموعة وسط-شرق)، جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بالحراش الجزائر، دون حضور الجمهور.

وسجل أهداف اتحاد الحراش كل من إسلام بلحاج (د41) وريان فرحات (د 44 و70).

بعد هذه النتيجة يدعم اتحاد الحراش مركز الوصافة بمجموع 18 نقطة، مقلصا الفارق عن رائد الترتيب مستقبل الرويسات (22 ن)، وبمباراة متأخرة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل (20 نوفمبر) خارج الديار أمام مضيفه جمعية الخروب.

من جهته، يبقى فريق أولمبي المقرن في المركز العاشر بـ 10 نقاط في الرصيد.

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 22 9

2. اتحاد الحراش 18 8

3. اتحاد عنابة 15 9

4. مولودية قسنطينة 14 9

--. اتحاد خميس الخشنة 14 9

6. هلال شلغوم العيد 13 9

7. جمعية الخروب 12 8

--. نجم التلاغمة 12 9

--. اتحاد الشاوية 12 9

10. اولمبي المقرن 10 9

--. اتحاد ورقلة 10 9

--. شبيبة جيجل 10 9

--. شباب باتنة 10 9

14. مولودية باتنة 7 9

15. شباب برج منايل 5 9

--. اتحاد سوف 5 9.