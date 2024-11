L'administration Trump commence à prendre forme

Le président américain élu Donald Trump, procède à des nominations de haut niveau au sein de sa nouvelle administration avant son retour à la Maison Blanche en janvier.

Voici un aperçu des personnes qui ont rejoint ou devraient rejoindre l'équipe de Trump, selon des fuites dans les médias américains.

Susie Wiles, directrice de campagne de Trump, surnommée la « Vierge de glace », occupera le poste de secrétaire général de la Maison-Blanche, tandis que Tom Homan, ancien policier et partisan d'une ligne dure, sera le « tsar des frontières » chargé de superviser la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes des États-Unis, selon les déclarations de Donald Trump.

Selon les médias, le sénateur Marco Rubio de Floride est le favori pour le poste de secrétaire d'État, où il pourrait devenir le premier Latino à occuper le poste de premier diplomate de l'Oncle Sam. Il est connu pour son approche ferme de la politique étrangère, en particulier à l'égard de la Chine, de l'Iran et de Cuba.

Mike Waltz, membre du Congrès de Floride, devrait être le choix de Trump pour le poste de conseiller à la sécurité nationale, ont indiqué des sources à CBS.

Le média a également révélé que la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, occupera le poste de secrétaire à la sécurité intérieure.

Pour sa part, Elise Stefanik, membre du Congrès de New York, s'est vu proposer le poste de représentante des États-Unis aux Nations unies, a rapporté CBS.

Selon la presse américaine, Lee Zeldin, ancien membre du Congrès de New York, a accepté de diriger l'Agence de protection de l'environnement, mais devra obtenir l'approbation du Sénat.

Kennedy Jr, quant à lui, est pressenti pour diriger le ministère de la santé et des services sociaux, ont déclaré à CBS plusieurs personnes proches de la campagne du président élu.