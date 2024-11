Algérie Télécom lance de nouvelles offres

Algérie Télécom a annoncé, ce mardi à Alger, le lancement de nouvelles offres d'internet, à partir de jeudi 14 novembre, au débit «ultra-rapide de 1,2 Gbps».

Lors d'une conférence de presse tenue en marge des travaux d'un atelier régional de l'Union internationale des télécommunications (UIT), organisée sous le patronage du ministère de la Poste et des Télécommunications sous le thème «Vers une connectivité universelle et ciblée dans la région arabe», le directeur de la marque et de la communication d'Algérie Télécom, Azzeddine Harik, a affirmé que «les nouvelles offres de l'entreprise viennent répondre aux attentes et aux demandes des clients, en adéquation avec sa stratégie en tant qu'opérateur principal dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), visant à développer et moderniser le réseau Internet en Algérie».

A ce propos, le chef du département Commerce, Marketing et Innovation de l'entreprise, Amir Ben Iddir, a fait savoir que le débit Internet «atteindra 1,2 Gbps tout en maintenant le tarif de l'ancienne offre de 1 Gbps à 4.200 DA/ mois».

«Il y a une modification dans les offres en termes de débit tout en conservant les mêmes tarifs, avec la possibilité de bénéficier des offres suivantes: 240 Mbps à 2.800 DA/mois, 120 Mbps à 2.600 DA/mois, 60 Mbps à 2.400 DA/mois, et 30 Mbps à 2.200 DA/mois», a-t-il expliqué.

Ben Iddir a également souligné que la migration vers ce débit sera «automatique et systématique pour les clients concernés par ce service», rappelant que ces offres s'inscrivent dans le cadre du «développement du réseau de fibre optique en Algérie».