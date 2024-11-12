لعبة "فري فاير" تتسبب في وفاة شاب بالعاصمة؟

عثر، اليوم، على جثة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، اختفى عن الأنظار منذ 13 شهرا، ببئر توتة، بضواحي العاصمة، بعد أن استدرجه شخص عبر لعبة "فري فاير".

الوقائع، حسب ما رواه والد الضحية، خلال استضافته في حصة "عشت وشفت" بقناة "الشروق تي في" منذ يومين، إلى أكثر من سنة، وكان وقتها ابنه في اتصال بشخص يكبره سنا تعرف عليه في إحدى غرف اللعبة المحبوبة لدى المراهقين، وتطورت العلاقة بعد أراد الرجل شراء حساب الضحية في اللعبة مقابل 10 ملايين سنتيم، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق.

وحسب ما رواه، الوالد فإن ابنه غادر المنزل في إحدى الليالي لملاقاة الرجل، استنادا لما أسر به لشقيقه الصغير، ولم يظهر له أثر بعدها.

وشاءت الأقدار، أن يتم العثور على جثته أيام قليلة بعد بث الحلقة.

وأصبحت ألعاب مثل "فري فاير" و"بيبجي" تشكل خطرا حقيقيا، بعد أن صار يدمن عليها أطفال لا يتعدى سنهم 12 سنة وأحيانا أقل.