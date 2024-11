Un jeune à Alger mort à cause du jeu "Free Fire"

Un jeune de 18 ans a été retrouvé mort ce mardi dans la région de Birtouta, à la périphérie d'Alger, après avoir disparu pendant 13 mois.

L’enquête révèle que son enlèvement serait lié à un contact qu’il avait établi avec un homme via le célèbre jeu en ligne "Free Fire".

Interviewé lors d’une émission d’Echorouk TV, le père de la victime a révélé qu’il y a quelques jours, son fils avait commencé à échanger avec un homme plus âgé qu’il avait rencontré dans une salle de jeu virtuelle. Leur relation s’est intensifiée au point que l’homme proposa d'acheter le compte du jeune joueur contre une somme de 10 millions de centimes.

Le père a expliqué que son fils avait quitté la maison une nuit pour rencontrer ce mystérieux acheteur, d’après ce qu’il avait confié à son petit frère.

Depuis cette nuit-là, il n’a plus donné de nouvelles, jusqu’à ce que son corps soit retrouvé dans les jours qui ont suivi la diffusion de l’émission.

Des jeux tels que Free Fire et PUBG sont devenus un véritable danger et des enfants âgés de 12 ans et parfois moins en sont devenus dépendants.